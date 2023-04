Terra Nil ha raggiunto 300.000 giocatori e fatto piantare 45.000 alberi

Lanciato su PC e sistemi mobile, Terra Nil è stato un successo. Il city builder di Free Lives in cui si deve smontare ciò che si costruisce per rispettare la natura ha raggiunto 300.000 giocatori, aiutando a piantare 45.000 nuovi alberi in un'iniziativa di sensibilizzazione legata ai temi del gioco.

A dare la notizia su Twitter è stato l'editore Devolver Digital, che ha fatto le congratulazioni al team di sviluppo per il successo ottenuto.

Anche Free Lives ha pubblicato un messaggio relativo al successo del gioco, in cui ha ringraziato i 300.000 giocatori: "Non ci sembra vero e tutto ciò che possiamo aggiungere è che speriamo che vi sia piaciuto il tempo passato su Terra Nil."

Da notare che si parla di 300.000 giocatori, che non sono necessariamente le vendite effettive. Terra Nil è stato infatti lanciato su Steam, GOG ed Epic Games Store per PC, dove è a pagamento, ma è disponibile anche su sistemi iOS e Android per gli abbonati a Netflix, dove fa appunto parte dell'abbonamento. Per dire, attualmente la pagina Google Play del gioco riporta di più di 100.000 download.

Comunque sia, oltre a condividere i numeri di lancio, Free Lives ha anche annunciato che donerà l'8% dei ricavi all'associazione non-profit Endangered Wildlife Trust attiva in Sud Africa nella lotta per la preservazione della biodiversità e delle specie a rischio di estinzione.

I 45.000 nuovi alberi piantati (45528 al momento di scrivere questa notizia) sono invece il frutto della collaborazione con Tree-Nation.

Per avere maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Terra Nil.