EVERSPACE 2: il trailer di lancio della versione PC, con i nuovi contenuti dopo l'Accesso Anticipato

EVERSPACE 2 è disponibile su PC nella sua versione completa, dopo il periodo di accesso anticipato. L'annuncio arriva dagli sviluppatori di ROCKFISH che hanno pubblicato anche un trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

La descrizione ufficiale recita: "EVERSPACE 2 mette i giocatori nei panni di Adam, un clone pilota in cerca di fortuna per comprare la sua libertà lontano dai conflitti della Zona Demilitarizzata dell'Cluster 34. In questo viaggio, incontri feroci e sfide brutali si frappongono tra i giocatori e un nuovo epico bottino. Un'emozionante avventura fantascientifica ambientata in sistemi stellari devastati dalla guerra, con enormi aree realizzate a mano e ricche di segreti, enigmi e pericoli. I pericoli si nascondono in ogni angolo dell'universo: i piloti devono salire di livello, creare e saccheggiare equipaggiamenti migliori per sopravvivere ai confini dello spazio."

"Oltre ai cinque sistemi stellari introdotti durante l'Accesso Anticipato, i fan dello spazio potranno finalmente esplorare Khione, il sesto sistema stellare di EVERSPACE 2, insieme al capitolo finale della campagna che prevede imponenti battaglie spaziali con momenti epici e cinematografici e un'emozionante battaglia con il boss finale, portando la sfida a un livello completamente nuovo. I piloti spaziali incontreranno nuove astronavi di livello 4, nuove meccaniche di gioco e contenuti secondari nel nuovo sistema stellare, oltre a nuovi bottini leggendari provenienti da alcune missioni secondarie e dalle attività endgame degli Ancient Rifts. Inoltre, la v1.0 aggiunge molti miglioramenti alla quality of life, funzioni dedicate al commercio di materie prime, più opzioni di personalizzazione delle navi, una nuova serie di vantaggi per i giocatori e una difficoltà Incubo sbloccata dopo aver completato la campagna a qualsiasi livello di difficoltà."

"Sono incredibilmente orgoglioso del team di ROCKFISH. Hanno messo cuore e anima in questo progetto nel corso degli anni e si vede. Dai controlli super reattivi e l'eccellente design dei combattimenti, le profonde meccaniche RPG e la fantastica narrazione, fino alle enormi aree orbitali e planetarie realizzate a mano e ai vasti complessi sotterranei, è facile capire quanta passione e dedizione ci sia stata nella realizzazione di questo gioco", ha dichiarato Michael Schade, CEO di ROCKFISH Games.

"Non è stato esagerato dire che EVERSPACE 2 è stato di gran lunga il progetto più ambizioso che il nostro team abbia mai intrapreso, e sono entusiasta che il viaggio non sia finito - abbiamo altre storie da raccontare nell'universo di EVERSPACE - ma ora si tratta solo di consegnare il capitolo finale e l'esperienza definitiva in EVERSPACE 2."

