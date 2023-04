Trepang2: data d'uscita ufficiale annunciata per il successore spirituale di F.E.A.R.

L'editore Team17 e lo studio di sviluppo Trepang Studio hanno annunciato la data d'uscita ufficiale di Trepang2: il 21 giugno 2023. Si stratta di uno sparatutto in prima persona single player che si presenta come il successore spirituale di F.E.A.R.

Per festeggiare è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che mostra una recentissima build del gioco in azione. La potete vedere qui di seguito.

Come ben visibile dalle sequenze di gameplay, il gioco riprende molte delle atmosfere di F.E.A.R., nonché alcune meccaniche di gameplay. Speriamo anche che riprenda l'intelligenza artificiale dei nemici, una delle più avanzate tra quelle viste nella storia dei videogiochi (parliamo del primo capitolo su PC).

In Trepang2 "Impersonerai un soldato in fuga, che non ricorda la sua vita passata ma possiede abilità soprannaturali. Il tuo obiettivo è la vendetta e nulla potrà mettersi in mezzo. Sferra pugni devastanti, aggirati tra le ombre, brandisci armi esplosive e falla pagare ai cattivi."

Quindi il giocatore disporrà di alcuni super poteri con cui dovrà combattere esseri umani e creature sovrannaturali: "Soffri di amnesia ma possiedi abilità di combattimento che superano i limiti umani. Combatti, scopri la verità e sfida una minaccia perfino più letale di te."

Come in F.E.A.R., ci sarà anche la possibilità di rallentare il tempo: "Padroneggia la tua forza sovrumana e sconfiggi ondate di mercenari pesantemente armati. Rallenta il tempo per schivare proiettili ad alta velocità e diventa invisibile per spezzare il collo ai nemici quando meno se l'aspettano."

Attualmente Trepang2 è annunciato solo per PC. Se volete saperne di più, leggete il nostro provato.