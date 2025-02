Marvel's Spider-Man 2 o Kingdom Come: Deliverance 2: cosa giocherete questo weekend?

Cosa giocherete questo fine settimana? Marvel's Spider-Man 2 su PC, forte della prima patch, oppure Kingdom Come: Deliverance 2? O magari Rift of the NecroDancer?

Cosa giocherete questo weekend? Le opzioni non sono moltissime, ma tutte particolarmente interessanti; a cominciare dalla versione PC di Marvel's Spider-Man 2, che ha appena ricevuto la prima patch ufficiale per sistemare le magagne relative all'utilizzo della ray reconstruction. La conversione realizzata da Nixxes avrebbe avuto bisogno di un po' di tempo in più per presentarsi al lancio nelle migliori condizioni possibili, dunque servirà ancora qualche aggiornamento prima che l'esperienza riesca a esprimersi al meglio sul piano delle prestazioni, ma se non vi interessa più di tanto il ray tracing non avrete problemi. Del resto, la base di partenza creata da Insomniac Games è solidissima e ci presenta un sequel che amplifica i punti di forza delle prime due avventure della saga, introducendo il doppio protagonista giocabile, una storia ancora più avvincente e spettacolare, nonché tante possibilità extra per quanto concerne l'esplorazione dello scenario e i combattimenti.

C'è un gran castello nella contea di Camelot... Se avete letto la nostra analisi della versione PC di Marvel's Spider-Man 2 dovreste ormai sapere tutto sul gioco, ma questo fine settimana potreste avere altri programmi... magari un viaggio nel passato, ai tempi della Boemia medievale, fra sanguinose invasioni, intrighi politici e personaggi memorabili. Ci stiamo ovviamente riferendo a Kingdom Come: Deliverance 2, il nuovo capitolo della serie RPG targata Warhorse Studios, acclamato tanto dalla critica quanto dal pubblico per via delle sue innegabili, straordinarie qualità. Parliamo infatti di un titolo che potenzia fin dalle prime battute l'impianto originale, consegnandoci meccaniche sostanzialmente più solide, una migliore resa delle ambientazioni e delle loro atmosfere, nonché una scrittura brillante e abbondante, al punto da poter vantare una sceneggiatura davvero enorme.