Il cosplay di Yennefer da narga_lifestream pensa a The Witcher 4

Il cosplay di Yennefer realizzato da narga_lifestream pensa al futuro del personaggio e alla possibilità che faccia la sua comparsa anche in The Witcher 4. "Credo che come minimo verrà menzionata", ha scritto Natalia nel suo post su Instagram.

"Alla fine dei conti Yennefer rappresenta una parte importante della vita di Ciri, e sono ancora più curiosa di sentire qualcosa in merito alle nemesi del passato, Leo Bonart e Vilgefortz: magari verranno resuscitati o qualcosa del genere per avere un riferimento con i libri."

"Detto questo, CD Projekt RED è davvero brava a creare le proprie storie e i propri c attivi. Ad esempio, il DLC Hearts of Stone è la mia storia preferita di tutti i giochi di The Witcher: la storia della famiglia Von Everec e del cattivo Gaunter O'Dimm mi fa ancora venire i brividi... e non sono nemmeno tratte dai libri!"