Un video gameplay di Monster Hunter Wilds mostra una caccia all'Arkveld nella seconda beta

L'Arkveld è una delle novità della seconda beta insieme al Gypceros. I giocatori possono affrontarlo in una missione avanzata con un timer massimo di 20 minuti pensata per i cacciatori più esperti e temerari.

In occasione dell'inizio della seconda beta di Monster Hunter Wilds , il canale YouTube di IGN ha pubblicato un video gameplay che mostra una caccia all' Arkveld , il mostro di copertina e nuova pericolosa creatura affrontabile in questo secondo giro di test.

Uno scontro avanzato nella beta di Monster Hunter Wilds

Come possiamo vedere nel filmato, si tratta di uno scontro piuttosto complicato, con l'Arkveld in possesso di un variegato repertorio di attacchi in grado di sgonfiare oltre metà della barra della salute del cacciatore. Come era intuibile già dai trailer, una delle peculiarità di questo mostro sono le protuberanze a mo' di catene lungo gli arti, che può sfruttare per degli attacchi a lungo raggio come se fossero delle fruste. Quello che non molti si aspettavano, invece, sono le micidiali esplosioni che può generare con alcuni colpi.

La seconda beta di Monster Hunter Wilds proseguirà fino alle 4:00 del mattino di lunedì 10 febbraio e riprenderà successivamente tra venerdì 14 febbraio e lunedì 17 febbraio. Oltre all'Arkveld, i giocatori potranno affrontare il Gypceros e tutti gli altri mostri presenti nella prima fase di testing, creare il proprio cacciatore e importare i dati nel gioco finale e fare pratica nell'area di addestramento. Il lancio della versione completa del gioco è in programma per il 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Oltre alla beta, da pochi giorni è disponibile anche un benchmark per la versione PC.