Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 firmato narga_lifestream è prezioso come l'argento

Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 realizzato da narga_lifestream sembra prezioso come l'argento: non solo i capelli del personaggio, ma anche il suo abito richiamano il metallo prezioso, donando all'interpretazione un'atmosfera molto suggestiva.

"Vi sono mancati i miei cosplay di Shadowheart?", ha chiesto Natalia nel suo post su Instagram. "Spero di sì, perché ho creato un nuovo design per questo personaggio. Il dualismo della storia di Shadowheart in Baldur's Gate 3 consente di realizzare per lei sia costumi chiari che scuri."

"Come potete vedere, questa volta abbiamo di nuovo adorato Selune. L'incredibile cotta di maglia argentata prodotta da syntheticdaisydesign mi ha ispirato a creare questo costume, e spero vi piaccia", ha concluso la modella russa.