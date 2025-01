Svelati alcuni dei giochi che potrebbero essere aggiunti al Game Pass a febbraio

Naturalmente è giusto specificare che non ci sono certezze in merito, anche se difficilmente Insider Gaming riporta notizia incerte.

Invece, Madden NFL 25 dovrebbe essere reso disponibile tramite EA Play , diventando quindi giocabile da tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate. Un terzo arrivo dovrebbe essere il MoBA Heroes of The Storm di Blizzard Entertainment, che dovrebbe essere aggiunto al PC Game Pass.

Crash Bandicoot 4: It's About Time dovrebbe essere uno dei titoli principali che arriveranno nel servizio, insieme ai già annunciati Avowed di Obsidian Entertainment e Far Cry New Dawn di Ubisoft.

La testata Insider Gaming, diretta dall'informatore Tom Henderson, noto per le tante informazioni spifferate sui retroscena dell'industria, ha svelato alcuni dei titoli che potrebbero essere aggiunti al catalogo del servizio in abbonamento Game Pass a febbraio 2025 . Si parla in particolare di Crash Bandicoot 4: It's About Time e Madden NFL 25 .

I giochi

Crash Bandicoot 4: It's About Time è l'ultimo capitolo della serie, pubblicato per la prima volta nel 2020, dopo il successo della raccolta che comprendeva la trilogia originale. Sviluppato da Toys For Bob e parte del catalogo di Activision Blizzard, è un platform 3D pieno di situazioni folli, purtroppo non premiato dal successo che meritava.

Crash in Crash Bandicoot 4: It's About Time

Heroes of The Storm è, come accennato, il tentativo di Blizzard di fare concorrenza a League of Legends e Dota 2. Fu lanciato nel 2015 come free-to-play e vedeva coinvolti gli eroi di tutte le serie di Blizzard, come Warcraft, Diablo, StarCraft e Overwatch.

Madden NFL 25, infine, è stato lanciato lo scorso agosto ed è un simulatore di Football Americano. Dalle nostre parti non ha un grandissimo richiamo, ma negli Stati Uniti saranno sicuramente contenti per l'aggiunta.