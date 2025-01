Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sarà disponibile in diverse edizioni, eccole

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sarà disponibile in diverse edizioni a partire dal prossimo 21 febbraio, e ognuna di esse consentirà di accedere a contenuti in grado di arricchire in qualche modo l'esperienza del nuovo episodio della serie SEGA.

Si parte ovviamente con la standard edition, che è possibile prenotare su Amazon al prezzo di 60,98€ e include unicamente una copia fisica del gioco. C'è però il bonus riservato ai preorder, rappresentato in questo caso da due oggetti in-game:

Ichiban pirate crew set

Ichiban special outfit set

La seconda opzione è rappresentata dalla Deluxe Edition in formato digitale, che è possibile prenotare su PlayStation Store, Xbox Store o Steam al prezzo di 74,99€. Oltre al gioco include i seguenti pacchetti: