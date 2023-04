Resident Evil 4: modalità Mercenari disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X/S e PC

Infine Capcom ha lanciato la modalità Mercenari per Resident Evil 4, chiamata Resident Evil 4 - The Mercenaries, che è disponibile sotto forma di DLC gratuito per tutte le piattaforme sulle quali è stato pubblicato il gioco base: PS5, PS4, Xbox Series X/S e PC.

Resident Evil 4 - The Mercenaries, download per PC

Resident Evil 4 - The Mercenaries, download per Xbox

Resident Evil 4 - The Mercenaries, download per PlayStation

La modalità Mercenari proviene dal Resident Evil 4 originale e vede il giocatore impegnato a contrastare orde di nemici sempre più forti e numerose. L'obiettivo è cercare di fare sempre meglio per scalare le classifiche globali.

La descrizione ufficiale parla infatti di "Sfida il tempo e posizionati in cima alle classifiche!" per poi spiegare: "Già vista nel Resident Evil 4 originale, torna la modalità The Mercenaries! Avrai il coraggio di lottare per la sopravvivenza in questa folle sfida contro un'orda di nemici sempre più agguerrita? I personaggi, sia quelli vecchi che quelli nuovi, potranno usare Mayhem Mode, un insieme di abilità uniche che aggiungono nuovi livelli di profondità strategica e tattica mai visti prima nella modalità The Mercenaries!"

Infine viene specifica che The Mercenaries ha subito una lavorazione simile a quella del gioco base, ossia che la modalità è stata "rivisitata per offrire combattimenti d'azione frenetici!"

Se possedete il remake di Resident Evil 4 non vi resta che andare a scaricarla e giocarci.