EA Sports FC 24 sarebbe semplicemente FIFA con un altro nome, secondo delle soffiate

Stando ad alcune voci raccolte dall'insider Tom Henderson EA Sports FC 24 non sarebbe nient'altro che FIFA con un altro nome. Henderson non ha approfondito questa affermazione, dicendo che sta ancora facendo ricerche, ma non stentiamo a darle un certo credito, visto che è difficile che si possano attuare delle vere e proprie rivoluzioni con solo un anno di sviluppo.

Naturalmente bisogna sempre attendere le conferme del caso prima di fare certe affermazioni, ma è indubbio che, data la cadenza regolare dei FIFA e il modo in cui sono stati gestiti a livello di contenuti e meccaniche, anche EA Sports FC 24 potrebbe seguire la stessa strada. In buona sostanza, se le voci fossero confermate, ci troveremmo di fronte a un semplice rebranding.

A causa della rottura con FIFA, Electronic Arts si è trovata costretta a cambiare nome alla sua celebre serie calcistica. A maggio 2022 fu fatto l'annuncio del nuovo titolo, mentre ieri è stato annunciato il gioco vero e proprio.

Electronic Arts sa che deve far conoscere il suo nuovo marchio se vuole arrivare allo stesso livello di vendite, quindi nei prossimi giorni EA Sports FC debutterà in oltre cento partite dei campionati più importanti a livello internazionale e sarà promosso da calciatori di primo livello.

La versione finale del gioco vanterà più di 19.000 calciatori con licenza completa, 700 squadre, 30 campionati e il supporto di più di 300 partner mondiali.