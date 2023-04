Redfall: il più recente video gameplay sta ricevendo molte critiche e odio dai giocatori

IGN USA, tramite la sua serie IGN First, ha pubblicato da poco in esclusiva un nuovo video gameplay di Redfall, lo sparatutto di Arkane Studios in arrivo a maggio su PC e Xbox. La reazione del pubblico è stata però molto negativa. Con un rapporto di Mi Piace e Non Mi Piace inferiore a uno a quattro, al momento della scrittura (i Non Mi Piace si possono vedere con un'estensione di Google Chrome, di norma sono nascosti da YouTube).

Il motivo di tale fastidio è ben chiaro grazie ai commenti, che possono essere divisi in due macro-gruppi. Il primo non ha apprezzato per nulla le prestazioni delle persone che hanno giocato quella sezione del gioco: si afferma che tali giocatori non erano per nulla bravi e quindi l'esperienza finale per lo spettatore è pessima, perché è frustrante vedere vari colpi a vuoto e mancanza di strategia nell'approccio dell'azione.

Il secondo gruppo è invece composto da coloro che criticano direttamente Redfall. Alcuni citano il fatto che non vi sia praticamente alcuna distruttibilità ambientale, mentre altri criticano la fisica. Per molti, invece, il gioco sembra ancora incompleto oppure non sembra avere un proprio stile unico.

Ovviamente sono solo critiche di un gruppo di fan, non dell'intero pubblico mondiale. Questo video ci ricorda però quanto facilmente un singolo filmato possa causare reazioni negative: di certo non una cosa positiva a pochi passi dall'uscita.

Ricordiamo che Redfall sarà disponibile dal 2 maggio, anche su Game Pass. Vi ricordiamo anche che Sony ha citato la cancellazione della versione PS5 di Redfall in risposta alla CMA sul caso Activision.