One Punch-Man: il cosplay di Fubuki di Xenon_ne è favoloso

Complice il recente evento crossover con Overwatch 2, One Punch-Man è tornato sulla cresta dell'onda nel panorama dei cosplayer, in attesa della Stagione 3 dell'anime. Ne è una prova questo fascinoso cosplay di Fubuki realizzato da Xenon_ne.

Fubuki, nota anche come Tempesta Infernale o Tormenta dell'Inferno, è l'eroe al primo posto della Classe B che combatte usando dei poteri telecinetici da esper, che sfrutta per volare, creare barriere e scatenare potenti tornado. Inoltre, nonostante non si direbbe dall'aspetto, è la sorella minore di Tatsumaki, una degli eroi più forti nell'universo di One Punch-Man.

Xenon_ne ha deciso di rappresentare Fubuki come se fosse la modella di copertina di Vogue, una delle più prestigiose riveste di moda al mondo, sfoggiando un completo rivisitato di quello classico del personaggio. Il risultato, come potrete vedere, è sicuramente ben riuscito.

