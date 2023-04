Genshin Impact: il cosplay de La Signora di Kisaragiash è di rara bellezza

Mancano ormai pochi giorni al lancio dell'aggiornamento 3.6 di Genshin Impact, che come al solito porterà con sé nuovi personaggi, eventi, missioni principali e aree da esplorare. Per ingannare l'attesa Kisaragiash ci propone un riuscitissimo cosplay de La Signora, una dei villain dell'action RPG di Hoyoverse.

La Signora è una degli "Eleven Fatui Harbingers", una fazione di villain ispirata alle maschere della Commedia dell'Arte italiana. Ad esempio, tra i loro ranghi troviamo anche "Tartaglia", "Scaramouche" (Scaramuccia), "Pantalone" e "Pulcinella". Nel caso de La Signora, la versione originale la ritrae come una donna intelligente, bellissima e calcolatrice, dei tratti che sono stati pienamente ereditati da questo personaggio di Genshin Impact.

Come possiamo vedere il cosplay realizzato da Kisaragiash è praticamente perfetto. Non manca davvero nulla, il costume de La Signora è stato ricreato alla perfezione in tutti i dettagli, dall'abito all'iconica maschera che copre la parte destra del volto.

