Fire Emblem: l’ambizione di diventare mainstream

Fire Emblem Engage ha portato una ventata d'aria fresca all'interno della saga di Intelligent System, perfezionando i risvolti strategici del sistema di combattimento a turni grazie agli Emblemi, una delle meccaniche più innovative della serie. Tuttavia, le critiche non sono mancate: la veste grafica del gioco e del protagonista hanno lasciato perplessi gli affezionati, per non parlare di una narrazione poco convincente.

Con la sua cura maniacale per il dettaglio del mondo di gioco e personaggi approfonditi in maniera eccellente, Awakening ha creato i presupposti per il rilancio della saga negli anni a seguire: meccaniche da dating simulator, mappa interattiva, innumerevoli abilità e possibilità di giocare senza la morte permanente delle unità hanno riportato in auge una serie che ormai aveva un piede nella tomba.

L’ombra di Genshin Impact

Genshin Impact ha spostato l'attenzione sui personaggi ancora più di quanto abbia mai fatto Fire Emblem in passato.

La ripresa della serie ha coinciso con un periodo di buona popolarità degli RPG, scongiurando definitivamente la tanto temuta cancellazione. Forse è proprio l'insieme di questi due fattori ad aver distratto Intelligent Systems dalla narrazione che in origine ha reso Fire Emblem una saga così iconica. Al tempo stesso la virata verso design dei personaggi più eccentrici e l'ingresso nel mercato mobile con Fire Emblem Heroes suggerisce come lo studio stia osservando attentamente nuovi trend e altri giochi popolari degli ultimi anni. In particolare, non sono mancati gli accostamenti con il giocatissimo Genshin Impact.

L'interazione tra le community online attorno ai due prodotti lascia intendere come i giocatori di un titolo siano portati a provare anche l'altro, principalmente incuriositi proprio dalla potenza visiva dei personaggi. O, chissà, magari dalla quantità di waifu introdotte in ogni aggiornamento, componente ormai inscindibile degli RPG orientali e che assicura al gioco uno zoccolo duro di utenti innegabilmente attratti da questa tipologia di personaggio.

C'è poco da fare: sfornare waifu significa vendere tanto merchandise e contenuti a pagamento.

Per sperimentare una veste grafica "alla Genshin Impact", quindi pensata per attirare un pubblico più ampio, si è chiesto il contributo artistico della nuova illustratrice di Fire Emblem Mika Pikazo, famosa non solo per i suoi lavori nel panorama editoriale giapponese, ma anche per aver realizzato gli avatar dei V-Tuber Hakos Baelz e Kaguya Luna.

L'illustratrice ha risposto a una necessità ben precisa del team di sviluppo: "Stavamo cercando un artista il cui stile potesse richiamare un pubblico vasto, inclusi i giocatori più giovani, e che avesse la capacità di dare vita a un'ampia varietà di personaggi", ha dichiarato Tsutomu Tei, game director di Fire Emblem Engage. "Fra tutte, le illustrazioni di Mika Pikazo spiccavano perché erano davvero colorate e vivaci! Ci sono apparse perfette per la direzione che desideravamo imprimere a questo titolo. Possiamo dire che il team di sviluppo l'ha votata all'unanimità".

Il contributo artistico di Mika Pikazo in Fire Emblem Engage ha generato reazioni discordanti: se parte del pubblico ha storto il naso per la vicinanza stilistica con il mondo dei V-Tuber, altri videogiocatori si sono avvicinati al gioco proprio grazie allo stile unico dell'illustratrice giapponese, raggiungendo gli obiettivi della strategia di Intelligent Systems. Ironia della sorte, il tratto della Pikazo che in tanti hanno trovato derivativo è frutto di una ricerca che nasce dalla voglia di scardinare i canoni mainstream, pur finendo per diventarne parte.

"Sono sempre stata appassionata delle controculture e delle correnti underground, tutta roba che non è mainstream. Ma durante i miei studi non ho mai potuto esprimere questo mio lato. I giapponesi sono conservatori", ha affermato Mika Pikazo in un'intervista del 2016. "Ma in Brasile [dove l'illustratrice ha vissuto], le divergenze di pensiero non erano scoraggiate, bensì valorizzate", spiegando la nascita del suo stile prorompente e dai toni sgargianti, in passato smussato dalla mancanza di lungimiranza dei suoi connazionali.

Nei dettagliati bozzetti di Mika Pikazo spiccano le palette di colori sgargianti, inusuali per i personaggi di Fire Emblem.

Una virata verso questi canoni artistici dai toni più mainstream apre lo spiraglio all'ipotesi di rendere Fire Emblem un franchise in grado di diramarsi su media diversi dal videogioco. La serie non è nuova a questo genere di operazioni: infatti, già nel 1992 il primo adattamento manga ha fatto il suo debutto in Giappone, seguendo la scia di Square Enix che negli anni 90 ha lanciato Dai e L'emblema di Roto, due serie manga ispirate a Dragon Quest.

Dopo questo primo esperimento, Fire Emblem ha continuato a presidiare il mondo dei fumetti con costanza e non senza qualche incidente di percorso (come la cancellazione del manga ispirato a Fates) e più recentemente con degli yonkoma a colori tratti dal mondo di Heroes. Adesso i tempi parrebbero maturi un ritorno in grande stile proprio con Engage: la nota casa editrice Shueisha ha lanciato sulle pagine della rivista Saikyo Jump e su sito e app di Shonen Jump+ il manga tratto dall'ultima iterazione della serie, interessante esperimento che lascerebbe ben sperare in qualche sviluppo ulteriore.

Negli anni 90 venne realizzato un anime basato su Fire Emblem: Mystery of the Emblem.

Il prossimo passo potrebbe essere un adattamento animato del manga, operazione anch'essa non del tutto sconosciuta alla serie di Intelligent Systems. Nel 1996 ha visto la luce l'anime ispirato a Fire Emblem: Mystery of the Emblem, ma che ha avuto vita breve, contando solo due episodi prima di una brusca interruzione. Ciononostante, l'anime è stato il primo prodotto targato Fire Emblem a varcare i confini giapponesi, vantando persino una localizzazione in italiano con doppiatori noti tra gli appassionati d'animazione: Massimo di Benedetto (Marth), Emanuela Pacotto (Lena), Jenny de Cesarei (Shiida) e Debora Magnaghi (Elice).

Dal flop della serie del 1996 a oggi è mutato l'interesse di Nintendo nei confronti delle opere audiovisive tratte dalle proprie IP, come dimostrano l'uscita di Detective Pikachu e di Super Mario Bros. - Il film, oltre all'acquisizione della casa di produzione Dinamo Pictures, ribattezzata successivamente Nintendo Pictures. Se da un lato non è certo che Nintendo voglia investire in produzioni che esulino dalla realizzazione di cinematiche per i propri titoli, questo lascia ben sperare in una maggiore attenzione nei confronti degli adattamenti animati.