Star Wars: annunciati tre film, tra cui un sequel dell'Episodio IX

La Star Wars Celebration ha portato con sé grandi novità per il futuro della saga di Lucasfilm è Disney al cinema. Sono stati infatti annunciati tre nuovi film, che saranno diretti da James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoiv. Tra questi anche un sequel ambientato quindici anni dopo Star Wars: Episodio IX - L'ascesa di Skywalker.

James Mongold (Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Wolverine) avrà le redini di un film che narrerà l'alba degli Jedi, quindi in un passato lontanissimo della timeline dell'universo di Star Wars. Il regista ha affermato: "Abbiamo creato una storia incredibile da raccontare sull'alba della Forza".

La pellicola diretta da Dave Filoni (The Mandalorian, Ahsoka) invece sarà ambientata tra gli eventi de Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza. Stando ai primi dettagli ufficiali "si concentrerà sulla Nuova Repubblica e chiuderà le storie interconnesse narrate in The Mandalorian, The Book of Boba Fett e altre serie Disney+".

Infine, Sharmeen Obaid-Chilnoy (Ms. Marvel, Saving Face) dirigerà un film ambientato quindici anni dopo L'Ascesa degli Skywalker. La protagonista sarà Rey (interpretata nuovamente da Daisy Ridley), che avrà come obiettivo quello di fondare un nuovo ordine Jedi.

Per il momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli dei tre film, inclusa la data di uscita. Per saperne di più non ci resta dunque che attendere novità da parte di Disney e LucasFilm nel corso dei prossimi mesi e anni.