Super Mario Bros. Il Film, svelata la colonna sonora da collezione, disponibile anche su Spotify

iam8bit in collaborazione con Nintendo ha annunciato la colonna sonora ufficiale da collezione di Super Mario Bros. Il Film. Inoltre la tracklist completa è disponibile per l'ascolto in streaming su Spotify.

La OST da collezione della pellicola sarà disponibile per l'acquisto presso il sito di iam8bit a questo indirizzo a partire dalle 18:00 di oggi, venerdì 7 aprile, con spedizione prevista nel terzo trimestre del 2023. Come potrete vedere nel tweet qui sotto, la colonna sonora sarà disponibili in vari formati, racchiusa in un packaging che richiama i poster ufficiali di Super Mario Bros. Il Film. Di seguito trovate i prezzi dei vari formati:

2xLP - 42,99 dollari

7" - 12,99 dollari

CD - 42,99 dollari

Cassetta - 19,99 dollari

La colonna sonora di Super Mario Bros. Il Film è composta da 37 tracce, realizzate da Brian Tyler, sulla base degli immortali temi originali realizzati da Koji Kondo. Come accennato in apertura la soundtrack è disponibile per l'ascolto già da ora anche su Spotify a questo link, o tramite la playlist sottostante.

Nel frattempo il film di Super Mario Bros. sta facendo ottimi numeri al botteghino, con quasi 67 milioni di dollari di incassi nel primo giorno, di cui 1,2 milioni di dollari in Italia. A tal proposito, ecco cosa ne pensa il pubblico nostrano della pellicola.