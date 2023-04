Super Mario Bros. Il Film: incassi per $67 milioni il primo giorno, in Italia €1,2 milioni

Grande successo per Super Mario Bros. Il Film, che ha totalizzato quasi 67 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo nella prima giornata di proiezioni, di cui solo 1,2 milioni di dollari in Italia, battendo tutte le previsioni.

Rispetto alle stime che abbiamo riportato stamani, i nuovi dati di Deadline pubblicati poco fa affermano che la pellicola ha incassato 31,7 milioni di dollari solo negli Stati Uniti a cui si aggiungono altri 34,5 milioni di dollari nel resto del mondo.

Negli USA la pellicola ha registrato il miglior debutto di sempre per un film tratto da un videogioco, mentre nel Regno Unito ha battuto il record nella categoria dei film di animazione. Le nuove stime parlano di 92 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione e 141 milioni di dollari nei primi cinque giorni solo sul suolo americano.

In Italia per la precisione gli incassi di Super Mario Bros. Il Film sono stati circa 1.240.000 euro con 173.471 spettatori, con la pellicola che probabilmente supererà i 1,53 milioni di euro di Sonic 2 - Il Film e i 2,39 milioni di euro di Detective Pikachu registrati dalle due pellicole nei primi 4 giorni di proiezione nel Bel Paese.

Nonostante il successo al botteghino, il film di Nintendo e Illumination ha ricevuto giudizi contrastanti dalla critica, con tante valutazioni positive e altrettante negative, con una media di 46 su Metacritic. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo anche di leggere la nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film.