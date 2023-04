Guardiani della Galassia Vol. 3, video dietro le quinte ufficiale per il film Marvel

Guardiani della Galassia Vol. 3 torna a mostrarsi in video, stavolta con un interessante dietro le quinte in cui il cast e il regista del film Marvel parlano della loro esperienza nel girare quest'ultimo capitolo della saga, in arrivo nei cinema il prossimo 3 maggio.

Caratterizzato da una durata notevole ma in cui neanche un secondo verrà sprecato, Guardiani della Galassia Vol. 3 rivelerà il passato di Rocket e la minaccia dell'Alto Evoluzionario, la potentissima entità che ha trasformato il personaggio attraverso una serie di crudeli esperimenti.

Nel filmato intervengono tutti i membri del cast, da Chris Pratt a Zoe Saldana, da Karen Gillian a Pom Klementieff, da Dave Bautista al regista James Gunn, passando infine per lo storico produttore Kevin Feige, che proprio in questi giorni ha ricevuto un'importante promozione all'interno di casa Marvel.

Tutti sono ovviamente entusiasti del lavoro svolto, con Pratt in particolare che ha tessuto le lodi di James Gunn, dicendo che nessuno a parte lui avrebbe potuto realizzare questa attesa e spettacolare conclusione di un arco narrativo partito nell'ormai lontano 2014.