Gran Turismo 7: le modalità grafiche a 120Hz a confronto nella video analisi di Digital Foundry

I tech enthusiast di Digital Foundry hanno pubblicato un nuovo video in cui analizzano le nuove modalità grafiche a 120Hz di Gran Turimo 7 introdotte su PS5 pochi giorni fa con la patch 1.31. Fondamentalmente parliamo di quattro preset grafici, ovvero quello a 120Hz che favorisce la risoluzione, quello che favorisce il framerante e le due varianti degli stessi con VRR attivo.

Prima di tutto, viene fatto notare che Gran Turismo 7 non ha un'opzione specifica per attivare/disattivare il VRR, ma è possibile farlo solo dalle impostazioni di PS5. Inoltre le differenze maggiori dei vari preset a 120Hz riguardano fondamentalmente solo risoluzione e framerate.

Con VRR disattivato, la modalità Framerate a 120Hz offre una risoluzione di 1260p e un framerate stabile a 120 fps in gara in praticamente tutte le occasioni. Con quella risoluzione la conta dei pixel sale a 1440p, con il framerate che tuttavia presenta un numero di cali maggiore, pur assestandosi frequentemente sui 120 fps.

Con VRR attivo, la risoluzione della modalità Framerate sale a 1440p, ma si registra un numero maggiore di cali, seppur parliamo di un quantitativo più che accettabile. Il preset Risoluzione invece esegue un balzo fino ai 2160p (rispetto alla modalità a 60Hz c'è un aliasing maggiore), ma in questo caso il framerate si assesta sugli 80-90 fps in gara. Tenete presente comunque che i cali sono in parte sopperiti dal VRR stesso.

In generale Digital Foundry suggerisce la modalità a 120Hz che favorisce la risoluzione con VRR attivo o quella a 60Hz per tutti i giocatori senza grandi pretese, mentre quella Performance è consigliata agli utenti più competitivi che mirano al massimo delle performance a discapito della qualità visiva.