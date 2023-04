Have a Nice Death, il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

Have a Nice Death è stato senz'altro un successo di critica, a giudicare dai riconoscimenti della stampa internazionale citati all'interno dell'immancabile trailer celebrativo per il titolo sviluppato da Magic Design Studios.

Disponibile su PC e Nintendo Switch dallo scorso 22 marzo, Have a Nice Death è uscito da un periodo in accesso anticipato che ha consentito agli autori di rifinire e migliorare l'esperienza sulla base del feedback fornito dagli utenti, e che a quanto pare è servito davvero.

Nella recensione di Have a Nice Death, non a caso, il nostro Nicola Armondi ha parlato di un roguelike completo e divertente da giocare, che conferisce grande libertà in termini di potenziamenti e progressione, pur senza porsi come un prodotto particolarmente originale.

Nel gioco controlliamo la Morte in persona, raffigurata come CEO di un'azienda dedita alla raccolta delle anime e dunque da tempo lontana dall'azione sul campo: un fattore che ha consentito inevitabilmente la crescita dei suoi sottoposti, che ora dispongono di troppo potere mentre una misteriosa entità si muove sullo sfondo...