Have a Nice Death, la recensione di un roguelite dove la libertà è la priorità

La data di uscita della versione 1.0 per PC di Have a Nice Death è fissata per il 22 marzo 2023, giorno nel quale il gioco sarà anche pubblicato su Nintendo Switch. Ovviamente tutti coloro che hanno acquistato l'accesso anticipato su Steam potranno scaricare l'aggiornamento gratuitamente e soprattutto potranno mantenere i propri salvataggi per continuare l'avventura. Non perdiamo però altro tempo e vediamo tutto quello che c'è da sapere nella nostra recensione di Have a Nice Death !

È passato un anno dall'ultima volta che abbiamo avuto modo di parlarvi di Have a Nice Death, il rogue-lite di Magic Design Studios , e ora è arrivato il momento di tornare a vestire cappa e falce per rimettere al proprio posto i dipendenti ribelli della Death Inc.

Chi muore si rivede

Morte avrà il proprio da fare per rimettere a posto la propria azienda in Have a Nice Death

Come vi avevamo già raccontato nel nostro provato, l'incipit della trama è molto semplice: Morte ha messo in piedi da tempo un'intera azienda dedita alla raccolta delle anime, ma questo l'ha allontanata dall'azione sul campo, portandola all'indolenza. Nel mentre le pratiche si accumulano sulla scrivania, i sottoposti hanno ottenuto troppo potere, anche a causa di un'oscura figura non meglio definita di cui sarà finalmente possibile scoprire la natura.

La versione 1.0 serve anche per dare una chiusura alla componente narrativa di Have a Nice Death, che rimane comunque un elemento di sfondo rispetto al cuore del gioco, come accade in molti roguelite. Questo però non ha impedito agli autori di aggiungere, rispetto a un anno fa, tante piccole novità, soprattutto sotto forma di dialoghi secondari con i dipendenti fedeli della Death Inc.

I vari personaggi che si muovono attorno a Morte sono tutti piacevoli e buffi, con le loro preoccupazioni stranamente terrene per degli esseri che vivono nell'aldilà. Tra stagiste un po' tonte, segretari maniacali, sindacalisti senza una scarpa (uno dei nostri preferiti) e non solo, la Death Inc. è viva e attiva.

Anche la narrativa ambientale è piacevole: gli inferi di Morte sono una vera azienda e si dividono in dipartimenti, ognuno con il proprio tema: inquinamento, intossicazione alimentare, malattie fisiche, tossicodipendenze e non solo. Ogni area è ben diversa, anche se perlopiù dominata dal grigio: come già detto nel provato, rischia di venire un po' a noia dopo svariate ore, ma dipende anche dai vostri gusti. Nel complesso la cura per le aree è notevole, con tanti dettagli e uno stile unico, soprattutto per quanto riguarda i nemici.