Minecraft arriva sui Chromebook, Microsoft allarga la platea di giocatori

Microsoft ha annunciato l'arrivo di Minecraft: Bedrock Edition anche sui Chromebook, mossa che allarga ulteriormente la platea di utenti che possono accedere al gioco ora anche attraverso ChromeOS e il supporto per Android.

In precedenza, solo Minecraft Education poteva essere utilizzato attraverso Chromebook, ma l'accesso era consentito solo in tale versione attraverso un account Education o Office 365. Ora, invece, con l'accesso anticipato iniziato il 15 marzo, è possibile utilizzare Minecraft: Bedrock Edition direttamente su Chromebook, purché si abbia una configurazione supportata per il gioco, almeno in questa prima fase.

"Accesso anticipato significa che, in questa fase, solo alcuni dispositivi che rientrano nei requisiti minimi possono avere l'opzione per acquistare Minecraft. Dunque dovete controllare su Google Play Store se il gioco funziona con il vostro", ha scritto Mojang in un nuovo post ufficiale.

Questa procedura serve soprattutto ad attraversa una prima fase di test per valutare il funzionamento del gioco su configurazioni standard, per poi allargarlo a tutti. Non è difficile vedere, anche in questa mossa, una volontà da parte di Microsoft di dimostrare il suo interesse ad ampliare la platea di giocatori e rendere i propri titoli disponibili al maggior numero di persone possibile.

Il tempismo sembra infatti appropriato per inserire anche questa manovra all'interno della politica di apertura alla concorrenza con cui Microsoft cerca di addolcire la posizione degli antitrust sull'acquisizione di Activision Blizzard.