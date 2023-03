Second Life approda su smartphone e piattaforme mobile, dopo 20 anni dall'uscita

Second Life è protagonista di un ritorno sulla scena a sorpresa, con il lancio su piattaforme mobile che arriva a 20 anni di distanza dalla sua uscita originaria, nel 2003, come uno dei primi esperimenti di vita virtuale in un contesto 3D.

La notizia arriva dal community manager di Linden Lab sul forum dedicato alla community, che evidentemente è ancora attiva: il team ha condiviso un video con alcuni dettagli sullo sviluppo di questa nuova versione mobile, con una beta che verrà lanciata nel corso del 2023, in attesa ancora di una data precisa.

Second Life su mobile è costruito sull'engine Unity, e si tratta in effetti della prima volta che esce su un'altra piattaforma oltre al PC, essendo finora rimasto confinato a questo.

Il supporto per iOS e Android potrebbe in effetti rilanciare Second Life, considerando come il suo concetto risulti nuovamente piuttosto attuale.

Considerando la tendenza generale verso il metaverso, Second Life potrebbe rappresentare un gioco alquanto attuale, visto che sotto diversi aspetti anticipava le idee odierne su un mondo virtuale con interazioni sociali. A questo proposito, bisogna anche ricordare che Linden Lab stava lavorando anche a un adattamento di Second Life appositamente costruito per la realtà virtuale con Sansar, ma il progetto è stato poi lasciato dal team e venduto a terze parti.

Sebbene le sue mire si siano decisamente ridimensionate rispetto alle origini, Second Life continua comunque ad avere una community di utenti e anche a generare profitti per Linden Lab.