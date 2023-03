Batora: Lost Haven data d'uscita ufficiale della versione Nintendo Switch annunciata

L'editore Team17 e lo studio di sviluppo Stormind Games hanno annunciato la data d'uscita ufficiale della versione Nintendo Switch di Batora: Lost Haven: il 6 aprile 2023. Il gioco è già disponibile su PC (Steam), console PlayStation e console Xbox dal 2022.

In Batora: Lost Haven il giocatore veste i panni di Avril, una ragazza della Terra con i poteri di Sole e Luna, i guardiani del nostro pianeta. Purtroppo i due non sono stati in grado di fermare un cataclisma che ha distrutto tutto, lasciando il genere umano sull'orlo della disperazione.

Come "Guardiana dell'Equilibrio", Avril dovrà viaggiare su diversi i pianeti per riportare l'ordine nell'Universo, così da salvare anche la Terra.

Nella nostra recensione di Batora: Lost Haven abbiamo scritto:

Batora Lost Haven sa occupare un po' di ore del vostro tempo grazie a un sistema di combattimento piacevole, anche se un po' ripetitivo per struttura dei livelli e tipologie di nemici. Purtroppo la trama fallisce pesantemente in termini di ritmo e non riesce ad appassionare. Considerando anche lo sconto di lancio, può essere un buon investimento per supportare un team italiano e occupare un weekend e poco più in attesa dei AAA di novembre, ma non aspettatevi di rimanere impressionati dall'opera di Stormind Games.