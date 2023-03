FIFA lancerà un nuovo gioco di calcio rivale di EA Sports a partire da FIFA 25, conferma Infantino

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha confermato che la federazione lancerà una nuova serie di videogiochi di calcio destinati a mantenere il nome ufficiale FIFA, che si scontreranno direttamente con la proposta di EA Sports, in particolare a partire da FIFA 25, in base a quanto riferito.

Come riportato nel tweet di Marty Ziegler, Infantino ha affermato che FIFA si scontrerà testa a testa con EA Sports lanciando un videogioco rivale: "Il nuovo FIFA, ovvero FIFA 25, 26, 27 e così via, sarà sempre il miglior gioco elettronico per qualsiasi ragazza o ragazzo e riferiremo ulteriori notizie al riguardo molto presto".



Come noto ormai da tempo, l'accordo per il mantenimento del titolo ufficiale FIFA non è stato rinnovato da Electronic Arts, cosa che comporta la perdita del titolo storico per la serie EA e lo spostamento della dicitura FIFA a un altro gioco. Quest'ultimo non è ancora stato annunciato, ma a quanto pare la federazione internazionale del calcio ha già le idee piuttosto chiare.

Non sarà certamente facile iniziare ora con una nuova serie calcistica, considerando quanto ormai il FIFA di EA Sports sia consolidato, ma non è da sottovalutare l'impatto semplicemente del nome. A partire dall'edizione 2025, chi cercherà FIFA nei negozi troverà infatti un gioco diverso, ma questo potrebbe non fare una grossa differenza in termini di vendite, o almeno questo spera ovviamente la FIFA.

Restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni per quanto riguarda questo nuovo franchise, ricordando anche che ci sono altri potenziali concorrenti in arrivo, come il nuovo UFL.