Microsoft svela quanto Tencent, Apple e Google hanno guadagnato dai giochi mobile

Tra le informazioni che trapelano attraverso il carteggio di Microsoft riguardante l'acquisizione di Activision Blizzard ci sono anche dati sulle vendite e i ricavi di Tencent, Apple e Google fatti con i giochi mobile nel corso del 2022.

I dati sono forniti da Newzoo e ripresi da Microsoft all'interno della documentazione relativa all'acquisizione, anche per dimostrare come Tencent abbia saldamente il dominio del mercato mobile, al momento. I risultati sono davvero impressionanti:

Tencent - 32,5 miliardi di dollari

Apple - 14,8 miliardi di dollari

Google - 12,4 miliardi di dollari

In totale, messi insieme i tre principali attori coprono il 64% del mercato mobile globale per quanto riguarda gli incassi del 2022. In base a queste informazioni, possiamo vedere come gli introiti di Apple dai videogiochi su piattaforme mobile siano quasi pari ai ricavi di Microsoft da Xbox, con la prima a 14,8 miliardi nel 2022 e Xbox a 15,56 miliardi nello stesso periodo.

È un dato notevole, considerando anche come per Apple siano sostanzialmente dei ricavi passivi, derivati dalla percentuale che la compagnia trae dalle vendite di giochi prodotti da altri team e publisher. Anche questo dà un'idea del perché Microsoft abbia intenzione di mettere le mani su King, considerando la posizione di rilievo che assumerebbe all'improvviso all'interno di questo segmento di mercato.