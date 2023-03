Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, data d'uscita ufficiale su Steam annunciata

Square Enix ha annunciato, tramite l'account ufficiale del gioco, la data d'uscita ufficiale di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin su Steam: il 6 aprile 2023. La versione PC del gioco sarà quindi disponibile nel negozio di Valve dopo un periodo d'esclusiva dell'Epic Games Store.

Le notizie su Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin non finiscono qui, perché è stato annunciato anche un taglio di prezzo permanente per l'edizione Standard, quella Digital Deluxe e il Season Pass che, al momento di scrivere questa notizia, non è ancora effettivo. Quindi non sappiamo dirvi di quanto sia stato tagliato effettivamente il prezzo.

Immaginiamo che il nuovo prezzo diventerà operativo tra qualche ora, quindi non resta che aspettare.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è disponibile per PC, console Xbox e console PlayStation. Il Season Pass include i contenuti extra: "Cimenti di Bahamut, il Re dragone", "Gilgamesh, errante dimensionale" e "DIFFERENT FUTURE".