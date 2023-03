Creative Assembly apre un nuovo studio di sviluppo nel Regno Unito: Creative Assembly North

Creative Assembly, lo studio di sviluppo della serie Total War, di Alien: Isolation e dell'imminente Hyenas, ha aperto un nuovo studio a Newcastle, nel Regno Unito, chiamato Creative Assembly North. Si tratta della terza sede della compagnia, insieme al quartier generale nel Sussex, sempre nel Regno Unito, e allo studio di Sofia, in Bulgaria.

Creative Assembly North è diretto da Giselle Stewart e attualmente non ha annunciato progetti. Che si occupi di produzione e supporto per uno degli altri team interni della compagnia? Difficile dirlo, ma non certo impossibile come ipotesi. Magari si occuperà di migliorare i cicli di produzione dei numerosi progetti attualmente in lavorazione dentro Creative Assembly.

Quel che è certo è che nei prossimi anni Creative Assembly North assumerà più di cento sviluppatori, diventando una grossa realtà locale.

Attualmente Creative Assembly ha appena lanciato Total War: WARHAMMER III - Forge of the Chaos Dwarfs, un'espansione maggiore del gioco. Intanto continua a lavorare al già citato Hyenas, uno sparatutto online di cui attualmente si sono svolte diverse fasi di test.