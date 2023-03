Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, un'illustrazione di Giacomo Bevilacqua per il lancio

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon sarà disponibile a partire da domani, 17 marzo, in esclusiva su Nintendo Switch e il lancio del gioco verrà inaugurato in Italia anche con un'illustrazione realizzata da Giacomo Bevilacqua, il celebre autore di A Panda Piace.

L'opera del Bevilacqua "immortala i due protagonisti di questa nuova e incantevole avventura", si legge nel comunicato stampa, riproducendo "lo stile grafico unico del titolo, una fiaba che racconta le origini di uno dei personaggi al femminile più iconici di Nintendo."

Come avrete letto nella nostra recensione di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, PlatinumGames ha fatto anche stavolta un gran bel lavoro, rivisitando la sua serie action di spicco nell'ambito di una sorta di prequel dalle tonalità pastello, accessibile e coinvolgente.

"Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon rappresenta infatti un radicale cambio di rotta rispetto alla saga originale, diventata celebre in tutto il mondo grazie alla sua natura di gioco d'azione e al carisma della protagonista", spiega infatti sempre il comunicato stampa.

"Con questo nuovo capitolo, pensato come fosse un libro illustrato di favole, la casa di sviluppo nipponica sceglie di raccontare la nascita della Strega di Umbra con uno stile unico e iconico, ridimensionando la spettacolarità del personaggio che ha dato il nome alla saga e aiutando la piccola Cereza ad affrontare le sue paure durante il viaggio alla ricerca del potere magico che la aiuterà a salvare la madre."

"Cereza, infatti, è una ragazza che vorrebbe diventare forte e sicura di sé e che prima di essere chiamata "Bayonetta", dovrà affrontare una missione a passo di danza attraverso le insidie della foresta proibita di Avalon al fianco del demone infernale Cheshire."