Square Enix collassò dopo l'addio del papà di Final Fantasy, per il compositore della serie

Recentemente, il podcast giapponese NOBIYO To Isshoni ha avuto come ospite Hironobu Sakaguchi, il padre della serie Final Fantasy . Il conduttore del podcast è nientemeno che Nobuo Uematsu, celebre compositore cui dobbiamo alcuni dei brani più belli della serie di Square Enix e dell'intera industria dei videogiochi. I due sono grandi amici e hanno parlato del tempo trascorso in Square, con Uematsu che ha raccontato quanto l'addio di Sakaguchi abbia inciso profondamente sull'azienda, arrivando a dichiarare: " Square è crollata dopo che Sakaguchi se n'è andato. "

Un addio difficile

"Per dirla in modo semplice: è sempre stato il capo. Lo è sempre stato e lo sarà sempre." Uematsu ha raccontato che, ai tempi in cui lavoravano negli uffici di Hiyoshi, l'ambiente in Square era più simile a un club universitario che a una vera azienda. "Eppure Sakaguchi riusciva a gestire il lavoro anche in quel contesto. Non avevamo neanche una struttura aziendale vera e propria, ma tutti lo ascoltavano. È una qualità con cui bisogna nascere."

"Forse Sakaguchi non lo sa, ma la situazione in Square dopo la sua uscita era terribile. L'azienda è praticamente crollata. Io pensavo: 'Oh no, devo andarmene anch'io'."

Gli ultimi anni prima della fusione con Enix furono turbolenti: molti membri chiave lasciarono l'azienda, e il personale non sapeva più chi seguire né su cosa concentrarsi. Nonostante ciò, Uematsu ha lodato Square Enix per essere riuscita a rialzarsi dopo tante difficoltà.

Stiamo parlando dei primi anni 2.000, quando la compagnia subì enormi perdite finanziarie dovute al ritardo di Final Fantasy X e al fallimento al botteghino del film The Spirits Within. Furono questi due fatti a spingere Sakaguchi a dare le dimissioni e a fondare un suo studio, Mistwalker. La collaborazione tra i due è continuata anche allora, con Uematsu che ha scritto la sua ultima colonna sonora proprio per Fantasian: Neo Dimension di Sakaguchi.