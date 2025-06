L'annuncio dei giochi “gratis” del PlayStation Plus Essential di luglio è vicino

Siamo alle battute finali di giugno, il che significa che ormai non manca molto all'annuncio dei giochi PS4 e PS5 di luglio che tutti gli abbonati al PlayStation Plus potranno riscattare e aggiungere alla propria raccolta digitale senza costi aggiuntivi.

Come al solito, non c'è una data scolpita nella pietra, ma Sony si dimostra piuttosto abitudinaria quando si tratta del suo servizio di punta. Salvo rare eccezioni, la line-up dei nuovi giochi del tier Essential viene presentata il mercoledì precedente al primo martedì del mese successivo. In questo caso, la data e l'orario da segnare in agenda sono mercoledì 25 giugno alle 17:30 italiane.