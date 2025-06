Lo studio di EVE Online, CCP Games, potrebbe essere in vendita

CCP Games sembra inoltre ancora determinata a trarre dall'universo di EVE Online uno sparatutto in prima persona che sia in grado di riscuotere un grande successo, ma finora tutti i tentativi in tal senso sono falliti miseramente: un altro costo che Pearl Abyss non intende continuare a sostenere.

Dopo averlo acquistato nel 2019 per circa 181 milioni di dollari, il publisher non sarebbe soddisfatto degli incassi prodotti dal team di sviluppo, che anzi pare stia producendo perdite consistenti fra gli uffici centrali e le affiliate.

CCP Games potrebbe essere in vendita : lo riferisce un sito finanziario coreano, MTN, secondo cui Pearl Abyss starebbe cercando degli acquirenti per lo studio finlandese autore della celebre serie EVE Online .

EVE Online resiste, nonostante tutto

Le operazioni volte a espandere l'universo di EVE Online non hanno avuto successo, è vero, ma il gioco in sé continua a godere di una grande popolarità se consideriamo che l'ultimo evento su larga scala, The War of the Ruses, ha coinvolto quasi quattromila giocatori.

Si tratta insomma di una proprietà intellettuale capace ancora di intercettare l'interesse di un gran numero di persone, un asset di valore su cui proprio Pearl Abyss probabilmente sta puntando al fine di concludere la vendita di CCP Games.