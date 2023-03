Gran Turismo 7, update 1.31 da domani: trailer su nuove macchine, tracciati e 120 fps

Sony ricorda che l'update 1.31 di Gran Turismo 7 sarà disponibile da domani, 30 marzo 2023, e per l'occasione ha pubblicato un trailer che mostra i nuovi contenuti in arrivo con questo aggiornamento come cinque nuove macchine, tracciati e la modalità grafica a 120 fps su PS5.

Per quanto riguarda le nuove auto, si tratta delle seguenti:

Audi RS 5 Turbo DTM '19, vincitrice di diverse gare in Classe 1 in particolare con René Rast e diventando una vettura iconica

Porsche 959 '87, storico modello della casa tedesca a trazione integrale, partita da uno studio di design per un'auto stradale e diventata poi una macchina d'avanguardia, con un avveniristico sistema di trazione controllato elettronicamente

Porsche Carrera GTS (904) '64, altra vettura storica dagli anni 60 auto sportiva sviluppata sulla base dei cambiamenti del regolamento dei vari Campionati Mondiali dell'epoca

Toyota Alphard Executive Lounge '18, monovolume giapponese diventata auto di lusso attraverso un particolare lavoro di evoluzione del concetto di monovolume o auto da famiglia ma "high end", per così dire

Per quanto riguarda i tracciati, troviamo due nuovi varianti per Nürburgring, una dedicata alle gare Endurance, da quasi 24 km, l'altra per le Sprint, con una variante da 3,6 km.

L'ambientazione Ciliegi in Fiore è stata poi aggiunta a quelle della modalità Scapes e infine il supporto per i 120 fps su PS5 completano il quadro.

L'update 1.31 di Gran Turismo 7 è previsto arrivare domani, 30 marzo 2023, alle ore 7:00.