PlayStation Plus: giochi PS4 e PS5 di aprile 2023 svelati ufficialmente per l'abbonamento Essential

Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente i giochi per PS4 e PS5 inclusi nell'abbonamento PlayStation Plus di aprile 2023. Precisamente, parliamo dei videogame presenti all'interno dell'abbonamento PS Plus Essential (i cui vantaggi si applicano anche a Extra e Premium). I giochi gratis di aprile 2023 sono:

Sackboy Una Grande Avventura (PS5/PS4)

Meet Your Maker (PS5/PS4)

Tails of Iron (PS5/PS4)

Sackboy Una Grande Avventura è un'avventura platform 3D basata sull'IP di Little Big Planet. Nei panni di un Sackboy, da soli o in cooperativa, potremo esplorare una serie di livelli, saltando e usando varie capacità. Potremo anche personalizzare l'aspetto del personaggio con vari costumi.

Meet Your Maker è un gioco in prima persona dall'ambientazione post-apocalittica. Potremo giocare da soli o con un amico, progettando Avamposti labirintici pieni di trappole e guardie per poi affrontare battaglie frenetiche per assaltare le creazioni degli altri giocatori

Tails of Iron è invece un'avventura 2D che ci mette nei panni di un topo che deve riconquistare il proprio regno. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione con combattimenti complessi e uno stile grafico di alta qualità

Tutti e tre i giochi saranno disponibili al download a partire dal 4 aprile 2023 e fino al 2 maggio 2023. Come sempre, una volta reclamati e associati al vostro account saranno sempre disponibili fintanto che sarete abbonati a PS Plus.

Diteci, cosa ne pensate dei giochi PS4 e PS5 di aprile 2023 di PlayStation Plus Essential? Vi interessano oppure avreste preferito qualcosa di diverso?