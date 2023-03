X-Files: reboot con nuovo cast diretto da Ryan Coogler, regista di Black Panther?

Chris Carter, creatore della serie originale, ha fatto intendere che c'è un reboot di X-Files attualmente in lavorazione, a quanto pare diretto da Ryan Coogler, il regista di Black Panther: Wakanda Forever, e caratterizzato da un cast completamente nuovo.

Carter ha riferito la cosa in maniera piuttosto precisa, anche se non è chiaro quanto ci sia di ufficiale ancora, visto che non c'è stato alcun annuncio al riguardo. Intervistato da CBC, il creatore di X-Files, parlando del 30° anniversario della celebre serie TV, ha riferito: "Ho appena parlato con un giovane, Ryan Coogler, che sta per ricostruire X-Files con un cast differente".

Sembra inoltre che il regista abbia il "lavoro costruito su misura per lui", sempre secondo Chris Carter, cosa che fa pensare a una rielaborazione forse anche piuttosto profonda della serie, in termini di personaggi, ambientazioni e tematiche.

Non sappiamo dunque se il nuovo X-Files sia destinato ad avere nuove versioni di Mulder e Scully o se i protagonisti saranno totalmente inediti, quel che è certo è che di materiale per nuovi episodi ce n'è in abbondanza, anche spostando l'attenzione su fatti e fenomeni diversi e più attuali.

"Siamo ancora così dentro alle cospirazioni", ha riferito Carter a CBC, "X-Files era costruito interno a una cospirazione centrale, ma ora il mondo è talmente complesso e pieno di casi simili che penso si possa creare uno show molto diverso".

Per quanto riguarda i protagonisti, è abbastanza evidente che David Duchovny e Gillian Anderson siano destinati ad essere sostituiti da altri attori, avendo preso strade diverse e dopo aver preso parte alla parentesi delle due nuove serie uscite nel 2016 e 2018. Entrambi avevano fatto presente di voler seguire strade diverse ma non è detto che non possano essere ripresi per qualche ruolo o cameo all'interno dell'eventuale serie reboot.