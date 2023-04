Super Mario Bros. Il Film: 26 milioni di dollari incassati in USA al debutto

Stando alle stime della testata Deadline, Super Mario Bros. Il Film avrebbe incassato ben 26 milioni di dollari in USA nel giorno di debutto, mercoledì 5 aprile 2023. Il dato non include l'anteprima di martedì. Nel mercato asiatico avrebbe invece staccato biglietti per 7,95 milioni di dollari.

Secondo le stime di Deadline, negli Stati Uniti Super Mario Bros. Il Film potrebbe incassare 86,2 milioni di dollari nei suoi primi tre giorni di programmazione, arrivando a 127,5 milioni di dollari nei suoi primi cinque giorni, quindi da mercoledì a domenica 9 aprile.

Attualmente il film è disponibile in USA e in altri sessanta territori di tutto il mondo. Il lancio giapponese è stato rinviato al 28 aprile 2023.

Se le stime si riveleranno esatte, Super Mario Bros. Il Film sarà il secondo film per incassi di Illumination nei primi cinque giorni dal debutto, dopo Cattivissimo Me 2 del 2013, che incasso 143 milioni di dollari.

Il film è stato accolto in modo ambivalente dalla critica, con recensioni molto positive e molto negative, come conferma il giudizio di 54% su Rotten Tomatoes. Il pubblico, invece, sembra gradirlo molto di più, come spesso accade, con un giudizio positivo del 95%, sempre su Rotten Tomatoes.

Si tratta in ogni caso di un miglioramento netto del giudizio sul film di Super Mario Bros. del 1993, che non era riuscito a superare il 29% di giudizi positivi.