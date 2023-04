Fallout 4: Bethesda ha aggiunto un branch "newvegas2" al gioco, facendo sognare un New Vegas 2

I fan di Fallout sono stati messi in allerta da una modifica fatta da Bethesda ai file di Fallout 4 su Steam, dove è stato aggiunto un branch chiamato "newvegas2", facendo subito pensare al possibile arrivo di un Fallout: New Vegas 2.

Il nuovo branch è stato introdotto il 4 aprile 2023, come rilevato da SteamDB e pare che sia stato rimosso il giorno successivo. Cosa potrebbe significare? In teoria Bethesda potrebbe stare testando qualcosa. Magari la versione next-gen del gioco, già annunciata. Comunque sia la scelta di usare "newvegas2" come nome appare quantomai strana e, naturalmente, le speculazioni non sono mancate.

I branch di Fallout 4 aggiunti e rimossi da Steam

L'ipotesi più probabile rimane quella già accennata, ossia che sia qualcosa che riguardi l'aggiornamento per console e PC di nuova generazione, ma è inevitabile che qualcuno abbia subito iniziare a parlare di una espansione o di un progetto collaterale realizzato usando lo stesso motore grafico, aggiornato con le novità che saranno inserite nella nuova edizione del gioco.

Qualcosa di simile successe in realtà prima del lancio della Anniversary Edition di The Elder Scrolls V: Skyrim, con branch che facevano riferimento ai capitoli precedenti della serie, in particolare Morrowind e Oblivion.

Quindi un'altra ipotesi è che il nuovo aggiornamento di Fallout 4 includa un Creation Club Pack simile a quello dell'ultima edizione di Skyrim, con mod ispirate a New Vegas.