Super Mario Bros. Il Film: i voti internazionali delle recensioni passano dal perfetto all'orribile

Sono ora disponibili le recensioni di Super Mario Bros. Il Film, compresa quella di Multiplayer.it. Qual è stato il responso internazionale della critica specializzata? I voti internazionali sono molto diversi tra loro.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Siamo su un sito di videogiochi, è inevitabile per noi consigliarvi di correre a vedere questo Super Mario Bros. Il Film. Non è un lungometraggio da Oscar, non rimarrà nella storia dell'animazione, ma si rivela essere un giocattolo irresistibile sia per gli adulti cresciuti con i videogiochi Nintendo, che si divertiranno andando a caccia di citazioni, che per giovanissimi che potranno godersi il più semplice dei plot, il più sfrontato tra i cattivi e il più delizioso idraulico italiano che la storia ricordi."

Vediamo invece una serie di voti internazionali tramite Metacritic:

Multiplayer.it - 75

We Got This Covered - 90

Collider - 83

IGN USA - 80

Conseguence - 75

Rolling Stone - 70

Variety - 70

The Hollywood Rerporter - 70

Future FIlm - 60

Screen Rant - 60

Empire - 40

The Guardian - 40

Slant - 38

San Francisco Chronicle - 25

Original Cin - 25

Movie Nation - 25

The Telegraph - 20

The Austin Chronicle - 20

Come potete vedere, io voti sono molto diversi tra loro. Al momento della scrittura la media è di 49 su 100 su Metacritic, con 30 recensioni disponibili. Su Rotten Tomatoes il voto è 48%. È possibile che il voto medio cambi nelle prossime ore man mano che vengono pubblicate nuove recensioni.In caso di cambiamenti massicci, non mancheremo di aggiornare la notizia.

Tra le recensioni peggiori vi sono opinioni del calibro di "Occasionalmente divertente ma raramente coinvolgente, lascia la sensazione di stare in disparte a guardare qualcun altro che gioca a un videogioco." e "Il film dà l'impressione che si accontenti di completare una lista di cose da fare e di soddisfare la nostalgia dello spettatore." oppure "In qualche modo, questo nuovo adattamento animato del videogioco è persino peggiore dell'abominevole live-action del 1993. Anche la CGI è di secondo livello."

E anche "Le poche risate muoiono di solitudine, in quella che è presumibilmente una commedia animata per bambini. E senza risate, tutto ciò che questo mal concepito sostituto animato di uno dei più famigerati flop live-action degli anni '90 ha da offrire è la nostalgia di un gioco semplice che proviene da un periodo più semplice. I bambini di otto anni a cui è rivolto sono troppo giovani per capirlo."

Tra le opinioni positive, invece, troviamo affermazioni come "Super Mario Bros. Il Film cattura lo spirito dei giochi, la profonda storia della saga e le incredibili possibilità che questi giochi hanno presentato per decenni, il tutto in uno dei film d'animazione più divertenti degli ultimi anni, con un team alle spalle che è chiaramente innamorato di questi personaggi e di questo mondo."

Un'altra opinione positiva recita invece "Per tutti i genitori che stanno leggendo: non sarà il miglior film dell'anno, ma potrete guardare The Super Mario Bros. Movie più di una volta senza perdere la testa."

Diteci, cosa ne pensate di queste recensioni?