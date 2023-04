Miyamoto non ha nulla contro i giochi violenti, ma Super Mario non andrà in giro con una pistola

Il creatore di Mario, Shigeru Miyamoto, ha dichiarato di non avere nulla contro i videogiochi violenti, ma nessuno deve aspettarsi che il prossimo gioco di Mario sia uno sparatutto con PEGI 18+. Ovviamente nessuno ha mai realmente pensato che questo possa accadere.

Parlando con Variety, Miyamoto ha detto che il suo obiettivo è quello di trovare il modo di rendere i giochi divertenti ed emozionanti senza dover mettere una pistola in mano al personaggio.

"Voglio chiarire che non sono contrario ai giochi sparatutto e ai giochi violenti", ha detto. "Ci sono molti mezzi che intrattengono le persone, ma credo che la mia missione sia trovare altri modi per creare un gioco interessante e divertente. Mi sono detto che Mario è un personaggio che non fa mai del male agli altri, quindi volevo trovare un modo diverso di esprimere Mario".

Shigeru Miyamoto non metterà una pistola in mano a Mario

Mario deve eliminare vari mostri nel corso delle proprie avventure, ma certamente non è un personaggio violento. Il peggio che accade, di solito, è che i nemici spariscono in una nuvoletta.

Nella stessa intervista, Miyamoto ha detto che se siamo interessati a un nuovo gioco di Mario dovremmo attendere un futuro Nintendo Direct. Inoltre, non dovremmo tenere il fiato sospeso in attesa di un nuovo capitolo per smartphone.