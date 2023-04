Netflix, serie TV e film più visti in Italia: Top 10 al 2 aprile 2023, spuntano novità

Netflix ha svelato le serie TV e i film più viste per la settimana che va dal 27 marzo al 2 aprile 2023. Tramite le classifiche abbiamo modo di scoprire che negli ultimi sette giorni sono spuntate varie novità. Vediamo prima di tutto la Top 10 delle serie TV più viste in Italia su Netflix al 2 aprile 2023:

The Night Agent - Stagione 1 Mare Fuori - Stagione 2 Anime False - Stagione 1 Mare Fuori - Stagione 1 Tenebre e Ossa - Stagione 2 The Rookie - Stagione 1 Unseen - Stagione 1 You - Stagione 4 The Glory - Stagione 1 Wellmania - Stagione 1

Questa settimana, Mare Fuori continua a mantenere le proprie posizioni e lo stesso è per The Night Agent, ma non mancano nuove aggiunte per la Top 10 di Netflix. Anime False, The Rookie, Unseen e Wellmania riscono a rientrare nella classifica per la prima volta. La seconda serie più vista dell'ultimo periodo è You Stagione 4, che è in Top 10 da 7 settimane.

Vediamo invece i film più visti su Netflix al 2 aprile 2023 in Italia:

Murder Mystery 2 Murder Mystery Space Jam A New Legacy Era Ora Luther Verso L'inferno Kill Boksoon Johnny Una nuova vita Non essere cattivo 12 Mighty Orphans Dolittle

Per il lato cinematografico di Netflix, spunta in classifica Murder Mystery 2, novità recente, che ha causato la risalita anche del primo film. Altre novità della settimana per la Top 10 sono Kill Boksoon e 12 Mighty Orphans. Continua invece il successo di Luther Verso L'inferno - 4 settimane - ed Era ora - 3 settimane -.

