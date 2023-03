Netflix, serie TV e film più visti in Italia: Top 10 al 26 marzo 2023, Mare Fuori detronizzato

Netflix ha svelato le serie TV e i film più viste per la settimana che va dal 20 al 26 marzo 2023. Tramite le classifiche abbiamo modo di scoprire che, dopo lungo tempo, Mare Fuori è stato detronizzato. Vediamo prima di tutto la Top 10 delle serie TV più viste in Italia su Netflix al 26 marzo 2023:

The Night Agent - Stagione 1 Mare Fuori - Stagione 2 Tenebre e Ossa - Stagione 2 Mare Fuori - Stagione 1 Hasta el Cielo La Serie - Stagione 1 You - Stagione 4 The Glory - Stagione 1 L'isola e il maestro - Stagione 1 Tenebre e Ossa - Stagione 1 Viola come il mare - Stagione 1

Come potete vedere, dopo settimane Mare Fuori non è più primo, anche se la seconda stagione riesce comunque a mantiene la seconda posizione, mentre la prima scala in quarta. A rompere il dominio della serie Rai è The Night Agent, una serie thriller legata a un agente dell'FBI.

Vediamo invece la Top 10 dei film più visti in Italia su Netflix al 26 marzo 2023:

Era Ora Space Jam A New Legacy Luther Verso l'Inferno Noise Dolittle Re dell'ombra Non essere cattivo L'elefante del Mago Johnny Una Nuova Vita Niente di nuovo sul Fronte Occidentale

Oltre a Niente di nuovo sul Fronte Occidentale che resiste in Top 10 da sei settimane, i film da più tempo in classifica su Netflix sono Luther Verso l'Inferno (3 settimane) e Noise, Era Ora e L'elefante del Mago (2 settimane). Il resto della classifica è composto da novità.

