PS5 e Hogwarts Legacy sono primi nelle classiche USA di febbraio 2023

Circana (nuova compagnia nata dalla fusione di IRI e NPD Groud) ha svelato i dati di vendita dei videogiochi per il mercato USA a febbraio 2023. Mat Piscatella, Executive Director e Video Game Industry Analyst presso Circana, ha svelato che PS5 è la più venduta tra le console, mentre Hogwarts Legacy è primo per il software.

Più precisamente, Piscatella precisa che PS5 è prima sia in termini di unità vendute che di guadagni in dollari. In seconda posizione troviamo Switch in termini di unità vendute e in terza Xbox Series X|S. Se si guarda invece ai guadagni in dollari, le due posizioni si invertono, con Xbox Series X|S in seconda e Switch in terza, ovviamente legato al fatto che le console di Microsoft costano di più rispetto a quelle di Nintendo.

Vediamo invece la classifica dei videogiochi più venduti a febbraio 2023, che include sia giochi fisici che giochi digitali (l'asterisco segnala i giochi per cui non sono disponibili i dati digitali):

Hogwarts Legacy

Call of Duty Modern Warfare 2

Dead Space

Madden NFL 23

FIFA 23

The Last of Us Parte I

Elden Ring

Wild Hearts

Like a Dragon: Ishin!

Octopath Traveler II

God of War Ragnarok

Minecraft

Mario Kart 8*

Pokémon Scarlatto e Violetto*

Kirby's Return to Dream Land*

Company of Heroes 3

Sonic Frontiers

The Last of Us Parte II

NBA 2K23*

Theatrhythm: Final Bar Line

Piscatella sottolinea come sette dei venti giochi più venduti di febbraio 2023 sono nuove uscite, a partire da Hogwarts Legacy, senza dimenticare Wild Hearts, Like a Dragon Ishin! e Octopath Traveler II. Ottimi anche i risultati di The Last of Us Parte I e Parte II, che rispettivamente passano dall'11ª alla 6ª e dalla 41ª alla 18ª posizione. Sicuramente grazie anche all'influenza della serie TV di The Last of Us.

PS5 è andata benissimo (+457%) a febbraio 2023 anche in Giappone.