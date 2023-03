Valheim: la patch 0.214.300 porta la Modalità Bilanciata a 40 fps e 1440p su Xbox

Valheim prosegue il suo percorso di evoluzione, essendo attualmente in accesso anticipato e Game Preview anche su console, e ha ricevuto in queste ore una nuova Modalità Bilanciata per le impostazioni grafiche su Xbox attraverso la patch 0.214.300, che porta i 40 fps a 1440p su Xbox Series X.

Il gioco presenta al momento le due classiche opzioni con scelta tra Qualità grafica che punta sulla risoluzione più alta ma a 30 fps e Performance Mode a 60 fps con un abbassamento della risoluzione e di alcune caratteristiche grafiche, ma l'intento di questa nuova modalità è fornire una via di mezzo tra le due precedenti.

La Modalità Bilanciata consente di ottenere 40 fps stabili (o quasi) su Xbox Series X|S, con una soluzione intermedia in termini di risoluzione: su Xbox Series X, la nuova modalità porta la risoluzione a 1440p, mentre su Series S questa arriva a 900p, ma in entrambi i casi dovrebbe essere più stabilmente centrata sui 40 fps.

Il frame-rate in questione non raggiunge la fluidità dei 60 fps, ovviamente, ma se si mantiene stabile contribuisce a una sensazione migliore, in termini di performance, rispetto a una modalità a 60 fps instabile, oltre a poter offrire una risoluzione maggiore e probabilmente migliori preset.

La patch 0.214.300 introduce inoltre diverse altre modifiche al gioco, come la rimozione di bug, la correzione di alcuni elementi dell'interfaccia e delle scritte nel mondo di gioco e varie altre caratteristiche, oltre ad alcune variazioni legate ai controlli.

Ricordiamo che Valheim è disponibile su Xbox Game Pass da un paio di settimane e l'abbiamo conosciuto meglio con il nostro provato sul survival norreno di Iron Gate.