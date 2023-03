The Mandalorian 3x05, analisi dell'episodio che riporta la stagione sui binari

Il quinto episodio sembrerebbe aver trovato finalmente la quadra, intrecciando le sottotrame imbastite in precedenza che ora appaiono avere tutte un senso molto preciso che le mette in rotta di collisione con Mando e il piccolo Grogu. Finalmente si comincia a parlare di riconquistare Mandalore, mentre nell'ombra si muove un nemico creduto sconfitto: nella nostra analisi di The Mandalorian 3x05 troverete delle anticipazioni sull'episodio, quindi continuate a leggere solo dopo averlo guardato.

Si torna a Nevarro

The Mandalorian 3, l'inquietante re dei pirati Gorian Shard

Il pianeta Nevarro per qualche motivo è uno dei pilastri di The Mandalorian: la serie è cominciata lì e ci torna di continuo, e dato che stiamo parlando di Star Wars non è escluso che ci sia lo zampino della Forza proprio com'è accaduto con Tatooine e Jakku. Un tempo il postaccio in cui l'Impero faceva affari con la gilda dei cacciatori di taglie, Nevarro è diventato un pianeta rispettabile e nel corso della serie lo abbiamo visto progressivamente migliorare sotto la guida del suo nuovo Alto Magistrato, il Greef Karga di Carl Weathers, e dello sceriffo Cara Dune prima che la Disney licenziasse l'attrice Gina Carano e cancellasse la serie TV che l'avrebbe avuta come protagonista, Rangers of the New Republic.

In realtà, è possibile che alcune idee di quello spin-off siano travasate in The Mandalorian proprio attraverso questo episodio. Tra le idee di George Lucas per la trilogia sequel che non avrebbe mai diretto c'era quella di usare come antagonisti della Repubblica i corsari dello spazio e non l'Impero caduto, e Gorian Shard aveva tutte le carte in regola per essere un avversario degno di questo nome se consideriamo come mette a ferro e fuoco Nevarro solo per vendetta.

La conversazione tra il re dei pirati e Karga è ricca di riferimenti, citazioni e aneddoti interessanti. Shard menziona il "sabacc", che per chi non lo sapesse è praticamente il poker di Star Wars: abbiamo visto giocarci i giovani Han Solo e Lando Calrissian nel film Solo, ma nei romanzi e nei fumetti dell'Universo Espanso è molto ricorrente. Carina anche la citazione sul fatto che il sottoposto di Shard avesse "sparato per primo", un ovvio riferimento al leggendario tormentone riguardante la scena con Han e Greedo in Episodio IV, ma soprattutto è interessante scoprire che su Nevarro non c'è alcuna giurisdizione e che il pianeta è rimasto neutrale dopo la ritirata dell'Impero.

È una questione che ritorna di prepotenza nei minuti successivi, quando l'episodio assume quelle che ormai potremmo definire le atmosfere "à la Andor", fatte di burocrazia, intrighi politici e velate allusioni. L'episodio si sposta infatti sul personaggio di Carson Teva che, interpretato da Paul Sun-Hyung, è comparso per la prima volta nel capitolo 10 di The Mandalorian. Accompagnato spesso dalla sua spalla, Trapper Wolf, in realtà un cammeo del produttore Dave Filoni, Teva potrebbe essere destinato a diventare uno dei personaggi più importanti della serie.

The Mandalorian 3 segna la prima apparizione di Zeb (sulla destra) in versione live action

Quando lo ritroviamo nella famigerata base di Adelphi, più volte menzionata negli scorsi episodi, Teva è in compagnia di un pilota della Nuova Repubblica che ci ha fatto sobbalzare sulla poltrona: nientepopodimeno che Garazeb Orrelios, noto anche come Zeb, e cioè uno dei protagonisti di Star Wars Rebels, la serie animata in computer grafica che proseguirà nella serie live action Ahsoka. È la prima volta che Zeb compare in carne e CGI e non è escluso che possa tornare in seguito, anche perché alla fine di Rebels il pilota della Ghost tornava al suo pianeta d'origine, Lira San, mentre adesso lo ritroviamo nella Nuova Repubblica.

La richiesta di soccorso di Karga conduce Teva a Coruscant, nella sede centrale della Nuova Repubblica. Sembra che Jon Favreau abbia tutta l'intenzione di mettere in risalto l'inettitudine e gli orpelli burocratici che finiranno per consegnare la galassia al Nuovo Ordine: non solo il colonnello Tuttle rifiuta di sostenere la posizione di Teva nei confronti di Nevarro, ma riesce anche a farsi abbindolare dalla filosofia decisamente "imperiale" - come le fa notare Teva - della sua assistente, e cioè proprio la stessa Elia Kane che abbiamo conosciuto in The Mandalorian 3x03 e che sembra sempre più una spia dell'Impero infiltrata nella Nuova Repubblica attraverso il Programma Amnistia.