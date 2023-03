Valheim è disponibile da oggi su Xbox, anche su Game Pass

Come da programma, Valheim è disponibile da oggi su console Xbox, anche direttamente lanciato all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, dopo essere stato già presente in quello di PC Game Pass, consentendo a una grande quantità di utenti di immergersi subito in questo particolare titolo.

Valheim fa parte della nuova mandata di giochi Xbox Game Pass di marzo 2023, in attesa di conoscere anche gli ultimi in arrivo: è disponibile da oggi su Xbox Series X|S e Xbox One per l'acquisto standard o attraverso il catalogo del servizio su abbonamento, con il titolo che è ancora al momento in fase di Game Preview, dunque soggetto a ulteriore sviluppo ed espansione.

Si tratta, comunque, già di un gioco molto ampio, considerando che ha già attraversato un paio di anni di accesso anticipato su PC, durante i quali il mondo di gioco si è espanso anche in maniera sostanziale, come dimostrato dall'arrivo di Mistlands, mentre nel prossimo futuro è prevista anche la grossa espansione Ashlands.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un servival open world con elementi RPG caratterizzato da un'ambientazione vichinga, che ha conquistato una grande quantità di giocatori su PC attraverso Steam e ora si appresta ad arrivare anche nel mondo console. La versione Xbox è stata affidata al team esterno Fishlabs e supporta il crossplay con la versione PC.

La maggiore variazione applicata alla versione console è costituita dalla revisione generale dell'interfaccia e del sistema di controllo per poter sfruttare il controller di Xbox, in attesa di vedere quali siano i risultati più in pratica.