The Last of Us, serie HBO: l'episodio finale della Stagione 1 registra un nuovo record di spettatori

HBO ha annunciato che l'Episodio 9 di The Last of Us, che ha concluso la Stagione 1, ha totalizzato 8,2 milioni di spettatori nella prima serata dalla messa in onda su HBO Max e canali tradizionali. Si tratta di un nuovo record per la serie, in precedenza detenuto dall'Episodio 8 con 8,1 milioni di spettatori.

HBO ha annunciato anche che l'Episodio 1 pubblicato a metà gennaio ora è vicino ai 40 milioni di spettatori solo negli USA, mentre le puntate 2 - 6 si aggirano sui 30,4 milioni in totale. Fuori dagli USA, The Last of Us è diventato lo show di HBO più visto in Europa e America Latina.

È interessante notare che le visualizzazioni della serie totalizzate il giorno stesso della messa in onda è continuato a crescere a un ritmo impressionante di episodio in episodio. Siamo passati infatti dai 4,7 milioni di spettatori della prima puntata agli oltre 8 milioni delle ultime due. Vediamo i numeri al completo:

Episodio 1 - 4,7 milioni (15 gennaio)

Episodio 2 - 5,7 milioni (22 gennaio)

Episodio 3 - 6,4 milioni (29 gennaio)

Episodio 4 - 7,5 milioni (5 febbraio)

Episodio - 11,6 milioni (10 febbraio - 12 febbraio)*

Episodio - 7,8 milioni (19 febbraio)

Episodio - 7,7 milioni (26 febbraio)

Episodio - 8,1 milioni (5 marzo)

Episodio - 8,2 milioni (12 marzo)

*si tratta della puntata pubblicata in anticipo per via del Super Bowl e i numeri tengono in considerazione gli spettatori dal venerdì alla domenica.

Nel frattempo è stata già confermata la Stagione 2, che a quanto pare non basterà a coprire tutti gli eventi del videogioco The Last of Us Parte 2.