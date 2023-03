PS5 Pro è in sviluppo e uscirà nel 2024, PS6 nel 2028, secondo Tom Henderson

Sony starebbe lavorando a PS5 Pro, ovvero una console con hardware più performante di quella attualmente nei negozi, con lancio sul mercato previsto per la fine del 2024, stando a un report del noto insider Tom Henderson pubblicato sulle pagine di Insider Gaming.

Precedenti voci di corridoio parlavano anche di una nuova versione di PS5 con lettore ottico estraibile in uscita nella seconda metà del 2023. Stando a una delle fonti di Henderson questo modello sarà "solo l'inizio dei nuovi hardware in arrivo per gli utenti PlayStation in questa generazione".

Henderson afferma di non conoscere alcun dettaglio riguardo alle specifiche di PS5 Pro, ma fa notare che un brevetto recentemente pubblicato da Mark Cerny suggerisce che Sony stia cercando di migliorare le performance del ray tracing su console e dunque questo presunto nuovo modello potrebbe centrare tale obiettivo. A prescindere, vedendo quanto fatto con PS4 Pro, è lecito in aspettarsi in generale un incremento di risoluzione, performance e/o qualità grafica nei giochi.

Inoltre, sempre secondo le fonti di Insider Gaming, PS6 o qualunque sarà il nome della console PlayStation di prossima generazione arriverà sul mercato nel 2028. Di recente alcuni documenti relativi all'acquisizione di Activision Blizzard inviati al CMA invece parlavano di un lancio nel 2027.

Tenete presente che i dettagli riportati qui sopra vanno presi con le pinze in quanto non ufficiali. C'è da dire comunque che Tom Henderson nel tempo si è dimostrato uno degli insider più affidabili del settore, dunque vale senza dubbio la pena riportare sulle nostre pagine le informazioni che ha condiviso.