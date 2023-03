PS5: +457% a febbraio 2023 in Giappone, vendite superiori rispetto ai primi quattro mesi del 2022

PS5 continua a vedere bene, soprattutto in Giappone dove chiaramente le scorte stanno aumentando. Secondo i dati condivisi da Famitsu, PS5 ha visto un +457% a febbraio 2023 rispetto a febbraio 2022. Non solo, le vendite dello scorso mese sono superiori a quelle dei primi quattro mesi del 2022 sommati.

Più precisamente, PS5 ha venduto 366.982 unità a febbraio 2023, mentre nello stesso mese dell'anno precedente ha raggiunto solamente 65.772 unità. Inoltre, questo rende PS5 la console più venduta del mese: sin dal febbraio 2018, è la prima volta che Nintendo Switch non chiude il mese al primo posto.

Ovviamente il confronto non è del tutto corretto, visto che Nintendo Switch è una piattaforma che si avvicina alla fine del proprio ciclo vitale, mentre PS5 è praticamente solo all'inizio. Va però comunque fatto notare che PS5 ha un costo nettamente superiore a Switch, circa il doppio, fattore che chiaramente influisce sulle decisioni d'acquisto dei giocatori.

In questo momento, PS5 sta ottenendo risultati migliori rispetto a PS4 e PS3, confrontando un periodo di vendita simile di tali console. Il successo della console non è comunque limitato al solo suolo nipponico: in Europa ha ottenuto vendite triple a gennaio 2023 rispetto a gennaio 2022.

Quest'anno è anche in arrivo Final Fantasy 16, come esclusiva PlayStation 5, quindi è possibile che il successo della console si amplifichi ancora di più, visto che il gioco di ruolo è spesso tra i più desiderati dai giocatori, come dimostrato da Famitsu.