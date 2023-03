Swords & Bones 3 disponibile su Steam, per gli appassionati di giochi classici

Swords & Bones 3 è il nuovo gioco della serie di platforma classici con elementi da gioco di ruolo dello studio di sviluppo italiano SEEP, specializzato in esperienze che guardano al retro gaming, pur rileggendolo in chiave moderna. Il gioco è stato appena lanciato su Steam, per la gioia di tutti.

Swords & Bones 3 costa solo 4,99€. Se vi interessa, attualmente gli altri due capitoli della serie sono scontati, quindi potete acquistare Sword & Bones per 1,49€ (-70%) e Sword & Bones 2 per 3,99€ (-20%).

La descrizione di Sword & Bones 3 parla di un platform game action ispirato ai classici degli anni '80 e '90, dal level design più moderno e rifinito. La grafica è naturalmente in pixel art, come del resto quella di tutti gli altri giochi di SEEP. Rispetto ai primi due episodi, il protagonista è molto più agile, così da garantire un gameplay differente.

Tra le caratteristiche principali, si parla di una storia completamente nuova, di attacchi in schivata, di combo, di grafica migliorata rispetto ai vecchi episodi, di nuovi incantesimi da padroneggiare e di più di 50 livelli, corredati da 6 boss, per due finali da scoprire. Non poteva mancare la colonna sonora chiptune. Insomma, dategli una possibilità.